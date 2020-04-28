藝人「小豬」羅志祥被前女友周揚青「毀滅式」爆料，抖出劈腿、偷吃、約炮、多人運動等驚人性癖好，眾人除唾棄羅志祥外，也驚嘆他「過人體能」。就有網友突然在PTT發問：「種豬的精液量很多嗎？」，讓人充滿聯想，不過卻也釣出神人，詳述自己在公豬胯下討生活的特殊經歷，讓鄉民忍不住驚呼：種豬王！

有網友在PTT發問：「種豬的精液量很多嗎？」，表示「我印象中種豬去配種的時候，好像都牽去一個檯子上，檯子會塗母豬的費洛蒙之類的，然後讓種豬去幹那個檯子，射出來的洨好像會被裝起來。那種豬一次射的精液量是不是很多啊？不然怎麼分配給很多母豬？有沒有八卦？」。

一名暱稱「andolphin (海豚)」的鄉民回應，幾年前出社會第一份工作就是當「豬豬手天使」，在上市公司種豬場上班，被分在配種區，工作內容就是「看母豬發情、趕待配母豬、採公豬精液」。

在關鍵的時刻，身為稱職豬豬手天使的他，要立刻蹲下去「搓揉他的包皮跟陰莖，用我溫熱的雙手挑起他的性慾！」，在「感受到細細的一條慢慢變硬」後，要先把笨豬的包皮裡面的尿包擠出並消毒，才不會影響精液品質」。

之後還要「利用你的小指無名指和中指捲起來，形成的一個類似甜筒般的形狀，扣著笨豬的螺旋龜頭」，並控制手指握力，或緊或鬆，讓豬豬順利「極品升天」。

讓豬豬發射可能只需要30秒，但牠可以射精射10幾分鐘，讓「豬豬手」都麻掉的也有。

這篇「豬豬手神文」，讓眾多鄉民忍不住驚呼：「種豬王」、「豬王？」、「手槍王」、「朕就封你為種豬王」、「豬槍王阿...」、「記得這麼清楚 真愛!!!」。

(中時電子報)