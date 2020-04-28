台北市長柯文哲所領導的民眾黨又爆出不倫戀，台北農產公司董事長祕書董德堉、台北市副市長蔡炳坤的祕書凌婉真兩位已婚人士遭拍到多張親密互動照片，更遭直擊深夜一起進入台中某大樓社區，互動如戀愛中的男女。

而這不是民眾黨第一次爆出不倫戀醜聞，上一次事件的主角蔡宜芳與張溢贍也成了當時輿論的焦點；而蔡宜芳在年初的大選中，因為「肥皂事件」槓上立委參選人吳怡農，在政論節目上質疑吳的贈品肥皂「不知是否有15元」，更表示「15元肥皂敢用嗎？」

爭議言論引起網友批評，而其中不乏「垃圾」、「母豬」等惡劣字眼攻擊蔡宜芳，讓她硬起來一口氣怒告19位網友，這些人當中有人因罵「智障」，被依公然侮辱罪起訴。

當時蔡宜芳的發言引發爭議後，她也隨即在臉書PO文道歉，表示自己須向吳怡農道歉；不過她也同時提告了19名罵人的網友，她表示不應該讓放縱這種言論任其在網路蔓延，有兩名網友因為罵蔡宜芳「一臉柯（苛）薄樣的醜女」、「智障」，被檢方依公然侮辱罪起訴，而另有3網友則因為已經和解撤告，獲得不起訴處分，至於其他14名網友則不起訴。

(中時電子報)