錢櫃安檢表曝光！「全都合格」議員質疑有蹊蹺

台北錢櫃林森店安檢表曝光，安檢的24個項目都符合標準，但怎麼還會發生逃生不及5人死亡的悲劇呢？有議員質疑，不是當初檢查不確實，就是事後被關掉設備。另外，今年錢櫃林森店其實有3次稽查，有議員在質詢時問台北市建管處，4月22日的檢查記錄表中，一項「涉及室內裝修」項目中打了勾，表示檢查當下已看出有施工情況，但業者卻沒提出施工中消防防護計畫，這點建管處人員卻語塞答不出來。

消防安全檢查設備很重要，像是每20公尺就要有一支滅火器，另外在2到10樓，也必須有緩降機。稽查轄區內KTV，灑水、警報都一一核實，如今台北錢櫃林森店安檢表曝光，表格上明確指出是錢櫃KTV，時間在3月30號，B4到8樓，從防火管理、檢修申報到防焰物品、容留人數，24大項全都過關。

國民黨台北市議員游淑慧：「那今天為什麼還會有這種情況，只有兩個可能，第一個是現場是不是有查核不實的情況，虛應故事的情況，第二個可能是現場檢查都是合格的，但是消防人員一離開，他就把這個消防設備給關掉了。」

在4大疏失下，錢櫃林森店燒成廢墟慘不忍睹，有5條生命在此消失。（圖／消防局提供）

才安檢合格卻發生意外，有議員調出資料發現，今年林森錢櫃就有3次稽查，除3月初的定期聯合稽查，3月20的定期消防安檢，還有4月22的府級公安稽查，代表檢查頻率很高，而且通過建管處核可，但是議員一問，相關單位卻回答不出來。

民進黨台北市議員吳沛憶：「涉及室內裝修是不是指著有施工的情形，從昨天發生這麼大的公共意外，到今天早上市長都召開記者會了，你到現在還要告訴我說，要請同仁來解釋嗎？4月22號我們市府進行的府級公安檢查，你的檢查紀錄表裡面就打勾了一格，叫做涉及室內裝修。」

議員質疑，如果業者沒有提出消防防護計畫，卻還是施工，或是施工了，卻都沒有掌握，直到出人命台北市府才發現，對於消防安全心存僥倖的態度，危險的還是老百姓。

(中時電子報)