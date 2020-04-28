北韓最高領導人金正恩神隱逾2周，遭傳接受心血管手術後病危，官媒至今未針對傳聞澄清、駁斥，不過北韓對外宣傳微博帳號「今日朝鮮」連日來狂發貼文，痛批CNN、南韓媒體等妖言惑眾、造謠，形容媒體是「下水道老鼠」，甚至批西方情報人員不如三流記者，措辭相當激烈，日媒《產經新聞》評論，這看起來像朝鮮官媒首度直接否認傳聞。

北韓最高領導人金正恩逾2周未公開露面，行蹤成謎。

脫北者經營的「每日北韓」（Daily NK）網站先前報導，金正恩接受心臟手術後正在休養當中，美國有線電視新聞網（CNN）更引述消息人士說法，指金正恩「病況危急」，後續更有媒體報導金正恩已「腦死」、成為「植物人」。

金正恩的健康狀況持續受到各國媒體關注，至今，僅南韓官方出面澄清金正恩「健在」、並且「狀況良好」，令人弔詭的是，自21日傳出金正恩接受手術、健康堪虞以來，北韓官方都未針對傳聞正式澄清或證實，遲至26日，黨媒《勞動新聞》才首度報導金正恩向建設三池淵市的工作人員表達感謝，疑似間接駁斥傳聞，不過該則報導並未附上照片，因此金正恩實際身體狀況及行蹤仍成謎，一直到今（28）日，《勞動新聞》儘管持續報導金正恩的工作進度，例如向南非總統發賀電，不過仍沒有照片佐證。

不過據日媒《產經新聞》27日報導，北韓對外宣傳微博帳號「今日朝鮮」連日來持續發文批評外媒造謠，看起來像是北韓官媒首度直接否認金正恩健康堪虞的相關報導。

觀察「今日朝鮮」微博帳號貼文，連日來十多條回應金正恩相關傳聞的貼文，措辭都相當激烈，24日痛批外媒是「垃圾」，該則貼文說，「一些垃圾造謠起來，毫無人性可言。」

26日的貼文一邊批評「每日北韓」是「下水道老鼠」，另一頭痛罵CNN是大媽，接續「妖言惑眾」。該則貼文這樣說：「謠言最初來源於南朝鮮一群躲在地下室從不抛頭露面的下水道小老鼠，CNN借此開始妖言惑眾。一大媽看到後，又開始接著小老鼠的話往下造謠，這下那群外媒開始用大媽的話開始造謠，這時候CNN反倒不說話了。不知道這大媽是怎麼想的。」

同一天另一則貼文痛批「西方國家巴不得朝鮮混亂」，更大罵西方情報人員一無所知，「混的不如一些三流記者。」

同一天稍晚另一則貼文批評隨意引用傑吳當新聞的外媒「下三濫」，發言相當辛辣。

(中時電子報)