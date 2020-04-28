錢櫃台北林森店惡火造成5死，1名獲救的男子昨（27日）發文回憶驚恐逃生過程，他表示，如果當時發現716包廂內有人，應該會叫他跟我們一起撤到715包廂，這樣工程師就可以生還了。

竹科林姓工程師火警當下透過手機打電話給雙親，對著媽媽哭喊「全身都很燙」，還跟父親說「現在遇到火警出不去了，差不多就到此結束（生命）」，接著漸漸沒了聲音，讓電話另一端的父母傷心斷腸。

錢櫃林森店27日發生大火，當時情況危急，不少無法逃生民眾掛在窗邊等待救援。（中時資料照）

一名獲救男子27日在PTT發文表示，看到竹科男罹難的消息，真的很難過又無奈，他和朋友撤退到715包廂，「我記得當時我們往回撤退時，離安全門最近的兩個包廂門都是開的，應該就是717和716。當時手機照進去都是白煙，於是繼續往後退，看到715的包廂門是關的，於是大家便一個拉一個衝進去，才跟另外一群消費者會合並塞門縫。」

原PO表示，當下如果發現716包廂內有人，應該會大叫「請他跟我們一起撤到715，這樣大家都可以生還了」。他說：「我們很幸運不是在更高的樓層，不然一定會受困更久，再次由衷感謝當時所有的消防隊員，沒有你們的救援，死傷一定更慘重」，真的還是希望錢櫃給個交代，不論是對生者或亡者。

(中時電子報)