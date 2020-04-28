聯電(2303)第一季營運表現淡季不淡，第二季營收可望再登峰，但看下半年受疫情帶來的不確定性高，下修今年全球晶圓代工產值增幅至1~3%，公司則仍將大幅優於產業平均數。聯電於法說會股價開低走低，盤中大跌1元至15.15元，跌幅逾6%。

聯電周一舉行法說會公布財報；第一季歸屬母公司淨利22.07億元，年增逾8成，每股純益0.19元。聯電預期，第二季晶圓出貨量可望增加1%至2%。

不過，受到新冠肺炎疫情影響，聯電下修今年產業展望，2020年全球晶圓代工產值由原本預估的年增7~9%下修至成長1~3%，聯電本身受惠日本新廠加入營運帶動，今年表現仍將大幅優於產業平均。

聯電也指出，下半年受疫情帶來的不確定因素影響，客戶砍單恐是不可避免。聯電目前對下半年相對保守看待，指客戶端也可能面臨庫存調整情況。

聯電周一下午舉行線上法人說明會，公布第一季營運結果。第一季產能利用率達93%，季營收422.68億元，季增1%，也較去年同期增加29.7%，並創歷史新高紀錄。隨著產能利用率攀升，聯電第一季毛利率19.2%，較去年第四季拉升2.5個百分點；因業外損失影響，聯電第一季歸屬母公司淨利22.07億元，季減42.5%，但較去年同期增加83.7%，每股純益0.19元。

聯電總經理簡山傑表示，消費性和通訊產品中顯示驅動晶片需求增加，是第一季營運成長主要動能；儘管疫情不確定性高，不過，在電腦周邊和消費性電子產品需求熱絡下，第二季整體客戶需求略升。簡山傑預期，第二季產能利用率將約95%，晶圓出貨量可望增加1%至2%，產品平均售價也將揚升1%至2%，毛利率將約20%。

(時報資訊)