「籃球之神」喬丹無疑是NBA史上最偉大的球員，最近的紀錄片「最後一舞」更是引起廣泛討論。「刺客」艾塞亞湯瑪斯爆料，「大帥」張伯倫曾表示，聯盟修改了規則，讓喬丹更容易統治賽場。

艾塞亞湯瑪斯在上節目受訪時表示，張伯倫曾經告訴喬丹，「你和我的區別就是，聯盟修改規則限制了我，而聯盟修改規則卻是幫助了你，讓你得以統治比賽。」

「戰神」艾佛森在談到史上最強大的球員時說，喬丹的地位無庸置疑，不要懷疑這個人，他是黑色耶穌，他比所有人的層次都高一大截。

(中時 )