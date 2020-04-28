NBA》張伯倫：聯盟修改規則讓喬丹統治賽場 09:302020/04/28 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「刺客」艾塞亞湯瑪斯透露，「大帥」曾告訴喬丹，聯盟修改了規則，讓他更容易統治比賽。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「籃球之神」喬丹無疑是NBA史上最偉大的球員，最近的紀錄片「最後一舞」更是引起廣泛討論。「刺客」艾塞亞湯瑪斯爆料，「大帥」張伯倫曾表示，聯盟修改了規則，讓喬丹更容易統治賽場。 艾塞亞湯瑪斯在上節目受訪時表示，張伯倫曾經告訴喬丹，「你和我的區別就是，聯盟修改規則限制了我，而聯盟修改規則卻是幫助了你，讓你得以統治比賽。」 「戰神」艾佛森在談到史上最強大的球員時說，喬丹的地位無庸置疑，不要懷疑這個人，他是黑色耶穌，他比所有人的層次都高一大截。 張伯倫不爽喬丹 改規則幫他統治 (中時 ) #喬丹 #張伯倫 #艾佛森 #湯瑪斯 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》科爾自爆曾跟喬丹打架 反獲信任 11:002020/04/24 體育 NBA》喬丹傻眼！羅德曼加盟公牛先狂歡 12:102020/04/24 體育 喬丹紀錄片《最後一舞》Roger Dubuis腕表吸睛 「最佳老二」皮朋戴千萬陀飛輪 完勝老大喬丹 21:222020/04/24 時尚 紅襪當年拿蔣智賢交易 對象竟是太空人作弊仔 09:222020/04/25 體育 NBA》喬丹差點上大聯盟 卻放棄機會 10:092020/04/25 體育 NBA》老刺客評喬丹：打不贏詹皇KD 08:522020/04/26 體育 NBA》滑翔人鬥飛人 喬丹不喜歡崔斯勒 08:492020/04/27 體育 NBA》張伯倫不爽喬丹 改規則幫他統治 09:182020/04/27 體育 NBA》創造喬丹法則 活塞這招有夠狠 12:082020/04/27 體育 NBA》喬丹最恨大嘴米勒：他把我逼瘋了 07:402020/04/28 體育 體育熱門新聞 NBA》喬丹最恨大嘴米勒：他把我逼瘋了 - 體育 NBA》前女友驚爆曾與羅德曼在球場啪啪啪 - NBA NBA》張伯倫：聯盟修改規則讓喬丹統治賽場 - 體育 NBA》滑翔人鬥飛人 喬丹不喜歡崔斯勒 - 運動 NBA》張伯倫不爽喬丹 改規則幫他統治 - NBA 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。