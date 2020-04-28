台新投信今（28）日表示，受到新冠肺炎影響，中國首季經濟難以避免步入衰退，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，第一季為中國經濟底部，伴隨著海外風險的快速釋放，最恐慌時候已經過去，隨著中國內需振興政策發酵，以及流動性、盈利與風險偏好的持續邊際改善，A股可望震盪向上。就產業表現來看，必需消費、移動經濟、醫藥科技三大族群在疫情衝擊下仍逆勢成長，可看出消費為中國最大受惠產業，建議優先布局中國消費型基金。

葉宇真表示，資金潮是陸股走強最重要的支撐，3月27日隨海外流動性風險緩和，北上資金回補A股資產，4月14日北上資金凈流入142.29億，今年2月3日以來新高，為單日流入規模第五位；截至4月21日，4月淨流入431.63億人民幣，單月有機會突破600億人民幣。統計顯示，2018年以來，北上資金共11次單日凈流入金額超過百億，以凈流入超百億的交易日（T）為基準日，T+10日上漲概率90％。

葉宇真指出，在全球流動性回暖下，北上資金回補此前因恐慌過度拋售的中國資產，以消費產業淨流入金額最高；就行業結構分析，3月至4月17日資金淨流入前五行業為食品飲料、電子、醫藥、電新、計算機，則此五大類股布局比重高的中証消費服務領先指數是最大受惠標的。

葉宇真指出，中國已有30多個省市地區和平臺出臺消費券，計畫發行額超過50億人民幣，中國商務部表示，杭州發放消費券核銷2.2億元，帶動消費23.7億元，乘數效應10.7倍；鄭州首期發放5,000萬消費券，發放兩日核銷1152.4萬，帶動消費1.28億元，乘數效應11倍；從此看來，本輪中國消費券政策效果明顯。

(工商 )