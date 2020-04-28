羅志祥與周揚青分手消息鬧得沸沸揚揚，知名女博主「設計系奶子」跟上時事，特地整晚不睡覺，熬夜仿妝，結果出爐，讓網友看完全笑翻。女博主超傳神的模仿羅志祥歪嘴加上電臀30秒的影片在網上瘋傳，短短幾天已超過1080萬人次觀看。

女博主「設計系奶子」模仿前是個短髮清秀的漂亮妹子，皮膚白皙且有一對雙眼皮大眼及臥蠶。她搭上羅志祥的多P運動時事，為了讓妝容達到完美境界，還特地熬夜撐到早上7點才睡覺，將「黑眼圈」發揮到淋漓盡致，呈現一種沒睡覺的慵懶樣。

神還原羅志祥。

可以看到女博主將眉毛畫粗，臥蠶打了好幾道陰影，鼻孔外還塗黑一圈，再把烏黑整齊的短髮噴上綠色染劑，抓出厚厚的斜瀏海。不僅如此，女博主學起小豬招牌誇張笑法，先是歪嘴，再趁空檔鼻孔拽2下，最後還加碼羅志祥的招牌「空幹」電臀舞，讓網友看完全笑翻。

女博主的影片從25日至今，短短3天已經超過1000萬人次觀看，網友紛紛留言「這不就是羅志祥本人嗎」、「羅志祥時間管理的謎題解開了，你就是他的替身吧」、「笑死了那個表情絕了，讓妳模仿、不是讓妳超越」、「太像了太像了」。

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(中時電子報)