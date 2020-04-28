台灣區觀光協會聯合會主辦的「觀光產業從業人員職能培訓及產業升級訓練班」，昨日在台中逢甲星享道酒店享鑽廳舉行始業式。（台灣區觀光協會聯合會提供／陳世宗台中傳真）

台灣區觀光協會聯合會理事長余紫菱指出，感謝行政院如「及時雨」祭出諸多紓困專案，幫助觀光產業度過疫情寒冬。（台灣區觀光協會聯合會提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻重挫台灣觀光產業，正面臨史上最大困境！交通部長林佳龍日前提出紓困、復甦、振興3階段任務，指示觀光局在各項紓困補助方案上從寬、從優、從速辦理，協助觀光產業及從業人員安然度過此一重大難關；台灣區觀光協會聯合會主辦的「觀光產業從業人員職能培訓及產業升級訓練班」正式開課，儲備觀光戰力。

交通部觀光局指導，台灣區觀光協會聯合會主辦的「觀光產業從業人員職能培訓及產業升級訓練班」，昨日在台中逢甲星享道酒店享鑽廳舉行始業式；期程從4／27至5／22為期20天，協助旅行業、旅宿業、觀光遊樂業、領隊導遊等觀光產業從業人員提升本職學能，為疫情過後觀光榮景儲備新戰力。

台灣區觀光協會聯合會理事長余紫菱指出，這一場世紀瘟疫癱瘓全世界的秩序、金融與經濟，觀光業則是首當其衝！旅宿業、旅遊業幾乎停擺！台灣在蔡英文總統的英明領導下，疫情受到最佳控制，行政院如「及時雨」祭出諸多紓困專案，幫助觀光產業度過疫情寒冬。

余紫菱指出，她接到幾位的導遊領隊説，現在完全沒收入吃飯都快成問題，還好有這些培訓課程，讓他們能學習還能領津貼，讓她聽到都快要哽咽，更深覺政府施政的重要性，聯合會將全力配合政府政策幫助觀光產業及從業人員，利用疫情期養培訓專業能力「化危機為轉機」，攜手走過黑暗、等待黎明到來！

(中時 )