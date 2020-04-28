據路透報導，美國政府在台北時間27日晚發布新規定，將要求美國公司向中國、俄羅斯等國出售積體電路等某些物品（即使用於民用）必須獲得許可，並且廢除了某些美國技術及產品未經許可而出口的例外條款。

報導指出，這些技術和產品包括積體電路、電信設備、雷達和高端電腦等民用產品在內。據瞭解，相關規則修改將在美國《聯邦公報》上發布。

(旺報 )