美國擬擴大出口限制 半導體、電信設備在列 09:332020/04/28 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國擬擴大出口限制，半導體、電信設備在列。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，美國政府在台北時間27日晚發布新規定，將要求美國公司向中國、俄羅斯等國出售積體電路等某些物品（即使用於民用）必須獲得許可，並且廢除了某些美國技術及產品未經許可而出口的例外條款。 報導指出，這些技術和產品包括積體電路、電信設備、雷達和高端電腦等民用產品在內。據瞭解，相關規則修改將在美國《聯邦公報》上發布。 (旺報 ) #美國 #產品 #民用 #發布 #技術 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美冷戰定局 美霸主地位飄搖 04:092020/04/24 焦點新聞 美過去五周 逾2,600萬人失業 04:092020/04/24 全球財經 國外指數期貨贏家專欄－能源股領漲 美股回神 04:092020/04/24 證券．權證 互嗆激化 確認陸美冷戰局面 04:102020/04/24 兩岸要聞 美元指數強 避險意識仍高 10:002020/04/25 財經 陸玻璃容器 美初裁傾銷成立 04:092020/04/25 全球財經 台積電資本支出概念股 突圍 04:092020/04/26 財經要聞 台積電 一手擴產5奈米 一手催生3奈米 04:092020/04/26 財經要聞 美今年度聯邦赤字 恐飆新高 04:092020/04/26 全球財經 美首季GDP看跌 Q2衰到底 04:102020/04/28 全球財經 兩岸熱門新聞 陸官媒點名痛批蓬佩奧：用心險惡 病毒幫兇 - 兩岸 荷蘭駐台機構改名？ 陸駐荷大使館要求荷蘭澄清 - 兩岸 帝國總有撤離的一天 - 焦點新聞 - 旺報 美國擬擴大出口限制 半導體、電信設備在列 - 兩岸 - 旺報 俄微生物專家：武漢實驗室「做了絕對瘋狂的事」 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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