高雄市長韓國瑜從2018九合一選舉開始爆紅，短時間內就掀起一股「韓流」，然而，2014年以「政治素人」之姿當選台北市長的柯文哲也曾享受過爆紅滋味，一舉一動備受關注，因此有網友拿兩人進行分析。有網友指出，當初柯韓一搭一唱對抗民進黨的攻擊蔚為佳話，兩人都是被對手攻擊而起來的新政治代表，「柯文哲韓國瑜是否註定無法被分開討論了？」對此，有名網友則狠回「我覺得你在侮辱韓國瑜」。

網友RedChoi在PTT發文指出，台灣政壇有一種交情，叫柯文哲與韓國瑜，柯視韓為人才，韓視柯為伯樂，當初柯韓一搭一唱對抗民進黨的攻擊蔚為佳話，兩人都是被對手攻擊而起來的，新政治的代表，國民黨打出一個柯文哲，民進黨打出一個韓國瑜。

該網友說2018年兩人有種王不見王的默契，兩人帶領下制裁民進黨政府，1124後，南北出現了兩個大太陽，兩人的最大共識，就是都最痛恨民進黨與蔡英文。該網友認為，直至今日，兩人依舊對對方惺惺相惜，雖然中間或許有一些摩擦，但是不怎麼影響，因為兩人與他們的粉絲們的第一敵人還是萬惡的蔡英文與民進黨，「柯韓」或「韓柯」事實上也成為政治新名詞，「所以你各位是否認為他們註定無法分開討論了呢？」

對此，有名網友則諷刺表示「我覺得你在侮辱韓國瑜」。也有許多網友回應表示「這兩人根本同一個模子出來的」、「柯現在看來比韓還廢」、「韓選過總統了，超前柯P」、「韓的總統票會贏過柯很多」、「韓粉與柯粉怎麼不合流呢，一定能贏dpp」。

(中時電子報)