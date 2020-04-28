羅志祥與中國網紅周揚青9年感情破局，女方「毀滅式分手」貼出分手信，大爆小豬慣性劈腿、約炮，甚至跟旗下女星有不正當男女關係，事後點名愷樂，愷樂沉默2天後出面道歉，認了當羅志祥小三，引發一面倒罵聲，兩性專家欣西亞也發文，告誡全體女生，招惹有另一半的男性是不會有愛的，因為他們「邊插妳邊嫌妳髒」。

兩性專家欣西亞認為無論是要肉體還是要愛情，有另一半的男生都不OK。(翻攝自欣西亞和Shane任翔臉書)

欣西亞看完愷樂認當小三的道歉文，對所有女孩發出告誡，認為無論是想要炮友還是想要真愛，都不該跟有老婆或女友的男人有牽扯，「妳以為跟他上床是愛的表現，男人卻可能覺得是賤格的象徵」，因為妳明知對方有女友，卻還是願意對他張開雙腿，也許這裡頭有愛，但卻也證明「妳是不正經的女人」，既然對方如此認定，那「『大家玩玩就好』，根本不會被考慮要扶正」。

欣西亞也直言偷吃男的心態超歪：「邊插妳邊嫌妳髒，邊搞妳邊說妳賤」，女孩們可能以為對方愛你愛到願意背著另一半亂來，「其實他只是把妳當自助餐免洗筷，跟路邊尿尿一般，一切只是為了方便」，然欣西亞強調她的這番告誡，不代表羅志祥是怎麼看待愷樂的，但無論如何，就是不要招惹有家室的男人，「對女人，無論哪一方，都很傷」。

(中時電子報)