中小尺寸面板模組廠全台晶像（3038）4月以來股價大漲近2成，公司公告3月自結獲利，單月營收約2.76億元、年減12.94％，稅前淨利約1000萬元、年減63.14％，稅後淨利約900萬元、年減58.06％，每股盈餘0.06元。

28日全台早盤小漲0.26％，均價約19.05元。

(工商 )

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