全台3月每股盈餘0.06元 09:442020/04/28 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中小尺寸面板模組廠全台晶像（3038）4月以來股價大漲近2成，公司公告3月自結獲利，單月營收約2.76億元、年減12.94％，稅前淨利約1000萬元、年減63.14％，稅後淨利約900萬元、年減58.06％，每股盈餘0.06元。 28日全台早盤小漲0.26％，均價約19.05元。 (工商 ) #全台 #每股盈餘 #中小尺寸面板 #模組廠 #晶像 也許您會感興趣 推薦閱讀 女力當道 北市有宅女勝宅男 04:092020/04/24 財經要聞 《熱門族群》記憶體模組廠Q1狠賺 庫存效益仍可期 10:512020/04/24 財經 瑞儀首季每股盈餘1.54元 14:532020/04/24 財經 藝文特區最後一塊大基地案 店面飆出地王身價 15:082020/04/24 財經 房仲業捐關西鎮公所熱像儀 防疫不忘公益 15:082020/04/24 財經 永慶首季業績逆勢成長10% 前4月展店破50家 15:222020/04/24 財經 《半導體》扎根科技人才 聯發科捐贈4000組IoT程式套件 15:232020/04/24 財經 Q1家戶購屋比 桃園、台中每百戶逾1戶購屋 16:092020/04/24 財經 停業損失補償保險 安親班保費比小吃店貴一倍 16:322020/04/24 財經 《國際產業》首季營收減近2成 愛迪達：本季更慘 至少砍4成 14:322020/04/27 財經 財經熱門新聞 現在不會買股票！華爾街之狼：美股恐再次崩潰 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 股災時撿這5檔股票 最多賺40％！ - 財經 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 國際油價又崩跌！ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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