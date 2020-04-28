為了避免新冠肺炎的疫情的擴大，許多國家進行封城管制，出門大不易的情況下，選擇用電商的居民增加，造成亞馬遜（Amazon）的「市場支配力」變大，非盈利新聞報導機構ProPublica認為，亞馬遜有違反公平交易法的可能。

受新冠肺炎影響，許多企業都業績下滑，但也有少數扶搖而上。像專門賣穀物棒的Rise Bar，平時他們在亞馬遜的倉庫裡，大概有4千箱的庫存，在疫情爆發後，亞馬遜提議要他們進貨變成1萬8千箱庫存，社長彼得（Peter Spenuzza）覺得沒必要，消極以對的結果，卻是他們家的商品在亞馬遜銷售一空，結果檢索的優先順序也被調降，之前的贊助廣告也不再出現，在食品類的銷售排行榜，也從2千名變成8千名，因此，Rise Bar的銷售數字也減少25%，彼得迫於無奈，只好將貨物統統送到亞馬遜的倉庫去。

同樣的狀況也發生在其他供應商上。ProPublica認為，亞馬遜在疫情的影響下，可能會有壟斷市場、強化自家競爭力的情形出現。另外在市場開放機構（Open Markets Institute）擔任主管的莎莉（Sally Hubbard）則認為，若是不遵照亞馬遜的要求，供應商就會受到影響，而且亞馬遜會讓受歡迎的供應商多供應貨物，嚴重壓縮小店面的生存空間。

以最近來說，家庭用品常常鬧缺貨，結果供應商就必須提供之前2至3倍的量，但所有的店家其實都需要更多的貨，但亞馬遜可以用演算法調整販售順序，供應商不得不為了「排名」而優先出貨給亞馬遜，以免排行落在後頭後，要回升能見度就非常困難了。

亞馬遜則回應表示，因為新冠肺炎的關係，物流系統也有所變更，除了考量員工的健康及安全之外，顧客服務也是考量的要素。

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(中時電子報)