柯文哲愛將又傳出不倫戀，台北農產公司董事長祕書董德堉、台北市副市長蔡炳坤的祕書凌婉真，兩人皆已婚，卻被週刊拍到上山吃雞約會，還摸臀調情，互動就像是熱戀中的情侶。過去，兩人就曾被踢爆自己印名片，北農秘書兼黨職，凌婉真則被發現，假借進修之名行黨務之實。

去年國民黨台北市議員汪志冰從在質詢時，提出董德堉擔任北農董事長秘書，同時也是民眾黨組織部召集人、選舉策略委員會委員，名片上的電話都一樣，質疑公器黨用、市府等於民眾黨。當時柯文哲表示，不曉得有組織部召集人這個職務，名片不要自己印，否則應辭掉。另外，董德堉也曾傳出，對志工頤指氣使、大小聲，把人當狗使喚。

台北農產公司董事長祕書董德堉，過去曾被爆兼任民眾黨組織部召集人、選舉策略委員會委員，名片上電話都一樣，遭疑公器黨用。（圖／摘自汪志冰臉書）

凌婉真去年擔任產發局秘書期間，也被質疑利用台北市府事務官搞政黨宣傳，每個禮拜一都會請進修公假。不過，民進黨台北市議員簡舒培發現，凌婉真卻被媒體捕捉到禮拜一（2019年4月15日）與柯文哲一起騎腳踏車迎接大甲媽祖回鑾。

同年5月11日，凌婉真跟柯文哲到台中審計新村跑行程，議員信箱並沒有收到當日的公開行程郵件，但卻報加班5小時。8月6日民眾黨創黨大會，凌婉真也請假擔任工作人員，在柯文哲前面幫忙開路。

(中時電子報)