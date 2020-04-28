路透報導，美國總統川普在華盛頓時間27日對向聯邦政府尋求數十億美元增援的城市跟州政府開炮，同時，美國國會則是對於可能進行的下一輪經濟援助爭執不下。顯然，疫情已經讓美國政府內部亂成一片。

有民主黨人士要求，除了在疫情期間通過的約3兆美元紓困金外，還希望能為幾個疫情較嚴重的州與城市提供更多援助。對此，川普在推特上寫道，「為什麼美國納稅人要替財政狀況不佳的州政府（像伊利諾州）進行紓困？這些都是民主黨執政的地方，而其他多數的州並沒有這樣的要求，我對任何討論持開放的態度，但不能空口提出要求。」

除了川普外，參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）也表示，支持讓州政府先宣告破產。

但包括馬里蘭州州長Larry Hogan在內的其他共和黨人士，以及一些共黨黨參議員則支持對州和地方政府提供資金。

民主黨籍州長，包括紐約州州長郭莫（Andrew Cuomo）在內，則抨擊了麥康奈爾的想法，他們表示，其所在州政府繳納的稅金遠超過所接受的資金，「允許破產」將擾亂金融市場。

(旺報 )