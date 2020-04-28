美股消息面：

1.歐洲國家與美國數個州準備逐步放寬為了防疫所實施的封鎖措施，使經濟前景轉趨樂觀，避險需求隨之下滑，周一紐約6月期金下跌11.8美元或0.7%，收在每盎斯1723.8美元。5月期銀收跌5.3美分或0.4%，為每盎斯15.21美元。

2.新冠肺炎全球大流行下的封鎖措施將加劇市場供過於求的擔憂揮之不去，周一紐約6月期油暴跌24.56%，收在每桶12.78美元，盤中一度跌29.89%，跌至全日最低的11.88美元。紐約7月期油亦大跌逾14%，收在每桶18.18美元；紐約8月期油下挫逾9%，報每桶21.50美元。倫敦布蘭特6月期油收跌6.76%，為每桶19.99美元，跌破每桶20美元大關。

3.美國商務部周三將發布國內生產毛額（GDP）報告，經濟學家預估美國第一季GDP季增年率萎縮4%。

4.美國聯準會（Fed）亦將於周三公布貨幣政策決議。

(時報資訊)