元大投信今天在開盤前針對槓桿型元大S&P原油正2ETF(00672L)，發出投資提醒。元大投信再次呼籲，原油ETF溢價之主因在於油價持續探底，創下2000年以來新低，加上投資人有強烈的意願逢低搶進原油相關ETF，需求明顯大於供給，致使原油相關ETF出現大幅溢價之狀況。近期原油市場行情波動持續加劇，投資人在交易元大S&P石油ETF(00642U)與元大S&P原油正2 ETF(00672L)前，應充分了解自身風險承受度，並嚴格控制部位風險，當然在油價下跌之際，也能透過元大S&P原油反1 ETF(00673R)進行避險。

此外，應特別注意折溢價過大所產生的價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，避免蒙受損失。尤其元大S&P原油正2 ETF(00672L)具有槓桿操作風險，屬於高波動產品，該基金僅限於短線交易，不適合追求長期投資且不熟悉本基金之風險及特性之投資人。

元大投信分析，因應新冠疫情以及全球原油供過於求現狀，全球商品期貨交易龍頭-芝加哥商業交易所(CME)於四月中對外發布公告，表示近期市場環境造成CME能源期貨合約出現負值，CME之所有交易和清算系統仍將繼續正常運行。而4月20日西德州原油5月合約收在每桶-37.63美元，意謂持有原油不但沒有任何價值，每桶還要額外付出37.63美元才能進行交割，這其實反映了受到新冠疫情嚴重衝擊，全球原油供給過剩，甚至導致儲放原油空間嚴重不足，再加上5月合約逼近到期因而出現之異常現象，使5月份原油期貨報價史上頭一遭跌破零元，惟此僅為一瞬間之市場反應，多數投資人根本未從中獲利。

此外，油價大跌迫使市場上最大石油ETF基金「美國石油基金(USO)」，開始清掉近月合約，甚至還申請不再增加新的份額，基本上已經變成封閉式基金，此皆顯示近期石油波動劇烈已非常理可判斷，元大投信特此呼籲投資人投資相關產品須更謹慎小心，並對產品有足夠認識後才投資。

受全球市場波動劇烈影響，近期備受注目的元大S&P原油正2ETF(00672L)，是否會下市又再次引發熱烈討論。元大投信對此表示，雖然元大S&P原油正2ETF(00672L)，於109年9月30日前經金管會核准，豁免基金平均單位淨資產價值跌幅達一定比率須終止期貨信託契約之規定，惟投資人仍須留意相關投資風險，且雖經豁免核准也並非表示完全無下市或清算之可能，仍須回歸到基金信託契約及公開說明書之規範。

元大投信提醒投資上述產品必須要先做好的功課：一、投資前，了解產品及自己風險承擔能力。元大投信指出，根據台灣證券交易所股份有限公司受益憑證買賣辦法第四條規定，投資人首次買賣槓反型ETF前，必須具備適格性條件，即為已開立信用交易帳戶；或最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上；或最近一年內委託買賣台灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上；或有槓桿反向指數股票型證券投資信託基金受益憑證或槓桿反向指數股票型期貨信託基金受益憑證買進成交紀錄。

元大投信也一直強調該類產品並不適用長期持有，而是須「每日」檢視部位及做好風險管理，並提醒投資人交易前除考量自身風險承受程度外，並應詳閱基金公司說明書及官網資訊揭露(如，即時估計淨值、折溢價等)，另依據同辦法第三條規定，投資人買賣槓桿反向型ETF前，應簽具風險預告書，證券商始得接受其委託；種種規範及呼籲主要就是因為槓反型ETF投資風險相較於原型ETF大，並非人人都適合投資。

二、投資後，每日檢視投資標的。由於槓反型ETF的特性在於如果追蹤的標的指數當日漲1%，則槓桿型的ETF(目前僅開放2倍)當日指數報酬就會上漲約2%、反向型的ETF(目前僅開放1倍) 當日指數報酬就會下跌約1%；相反地，當追蹤之標的指數當日跌1%，則槓桿型的ETF(目前僅開放2倍)當日指數報酬就會下跌約2%、反向型的ETF(目前僅開放1倍) 當日指數報酬就會上漲約1%；如果持有連續2天以上則累積報酬會深受市場波動及複利效果影響，與傳統指數股票型期貨信託基金不同，因此槓反型ETF是每天都需要檢視且適時調整部位的投資，不適合投資人長期持有。

元大投信表示，槓反型ETF主要投資期貨，因此投資人不能以買賣股票的心態去面對，需每日檢視且確實執行停損、停利，除了不適合長期持有外，更不適合以「撿便宜」的想法進行攤平；尤其是出現溢價擴大的情況下，投資人更需要冷靜不躁進，以免大量湧入越買溢價越高。

(時報資訊)