A股開盤：創業板指小幅高開 券商、創投漲幅領先 11:202020/04/28 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股28日開盤，創業板指小幅高開0.26％，滬指漲0.16％，深成指漲0.24％；其中，券商、創投等相關概念股高開，OLED、半導體、手機螢幕等科技股漲幅居前。 中金公司指出，創業板註冊制改革啟動，券商股有望迎估值修復。 港股方面，開盤後恆指高開0.5％，國企指數漲0.32％；恆隆地產、碧桂園、信和置業漲逾1％，北京汽車漲超6％。 (旺報 ) #創業板 #開盤 #創投 #漲幅 #a股 也許您會感興趣 推薦閱讀 美SEC籲投資人 別買中概股 04:092020/04/24 全球財經 大亞及華新兩線纜廠實施庫藏股 股價大不同 09:532020/04/24 財經 《港股》美股乏力 恆指開跌0.55％ 10:012020/04/24 財經 《港股》恆指收跌0.61％ 康方生物首日掛牌飆升50％ 16:482020/04/24 財經 中國新視野－中概股的最黑暗時刻 04:092020/04/25 全球財經 疫情緩和 陸港股齊揚 10:012020/04/27 財經 《港股》恆指開高走高 收復24000點 11:082020/04/27 財經 《港股》長假前縮手 恆指量縮收漲1.88％ 16:482020/04/27 財經 創業板註冊制降臨 大陸通過創業板改革並試點註冊制總體實施方案 20:252020/04/27 財經 股市改革邁進一步 創業板將實施註冊制 04:102020/04/28 全球財經 兩岸熱門新聞 辜寬敏推制憲公投 國台辦重提：六個任何 - 兩岸 - 旺報 陸Q1手機市場報告：大量蘋果用戶轉移到華為陣營 - 兩岸 - 旺報 紐約州長：新冠病毒從歐洲進入紐約 而非大陸 - 兩岸 - 旺報 荷蘭駐台機構改名？ 陸駐荷大使館要求荷蘭澄清 - 兩岸 帝國總有撤離的一天 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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