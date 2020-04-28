大陸A股28日開盤，創業板指小幅高開0.26％，滬指漲0.16％，深成指漲0.24％；其中，券商、創投等相關概念股高開，OLED、半導體、手機螢幕等科技股漲幅居前。

中金公司指出，創業板註冊制改革啟動，券商股有望迎估值修復。

港股方面，開盤後恆指高開0.5％，國企指數漲0.32％；恆隆地產、碧桂園、信和置業漲逾1％，北京汽車漲超6％。

(旺報 )

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