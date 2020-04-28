「小豬」羅志祥被大陸網紅周揚青指私生活亂、約妹，還扯出與愷樂的地下情，讓羅志祥形象全毀，演藝事業面臨重大考驗，而羅志祥好友金寶三則連發兩則為此事件緩頰，認為：「我覺得小豬做錯事，自己已經承擔後果了」。

羅志祥私生活被揭露後，讓他從「亞洲舞王」淪為網友怒轟的「渣男」，討論度至今仍超夯，羅志祥好友金寶三26日則喊話：「是好朋友的話，就不要再落井下石了！」被外界解讀是挺羅志祥，對此，金寶三則認為，小豬做錯事「自己已經承擔後果了，也道歉了」，他認為大家都不是當事人，只希望雙方能圓滿結束這件事。

金寶三昨再發聲：「我們並不需要去詆毀別人來提升自己，也不需要時時把自己放在道德制高點去批判別人」，有網友則認為他不應護航做錯事的人，金寶三強調「我只是希望不要網路上罵來罵去，希望事情可以圓滿結束！」同時，金寶三也提到「他最對不起是曾經愛他的人及歌迷朋友們！唉」。

(中時電子報)