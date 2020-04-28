台南玉井大橋改建中，玉井分局請用路人行經該路段時，依道路指示標誌減速慢行。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

51連假來臨，台南市警察局玉井分局實施各項交通管制與疏導措施，準備應對車流與人潮。南橫公路（台20線）梅山口至天池路段今年1月13日正式復通，通車後車流明顯增加，玉井分局將在台84、台20線等路段不定時採機動攔查與測速照相等方式，加強管控駕駛人車速，避免超速釀禍。

玉井分局長楊青垂表示，起始自台南玉井，經過高雄甲仙抵達台東關山的南橫公路（台20線），其中梅山口至天池路段自莫拉克颱風受損封閉迄今已逾10年，該路段已於今年1月13日正式復通，通車至今明顯感受車流增加。

玉井分局為避免沿線道路車速過快導致交通事故，在台84、台20線等路段將不定時採機動攔查與測速照相等方式，加強管控駕駛人行車速度，避免超速釀禍。

此外，為避免交通壅塞與事故外，配合中央流行疫情指揮中心政策，玉井分局將即時監控並預警景點人潮過多時採取車流管制，以避免群聚感染風險。

由於玉井大橋改建工程已於4月1日開工，預計於明年10月2日竣工，採原橋樑維持改道通行的半半施工方式，已先行施做西向東行方向（新化往玉井方向），將4線道縮減為2線道。

玉井分局向交通局建議取消紅燈右轉燈號，縮減燈號總時長，以因應車道縮減，目前已實際運轉數日，成效良好，請用路人行經該路段時，依道路指示標誌減速慢行。

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