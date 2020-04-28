台中市警察局防疫宣導圖片遭網友質疑與AV影片封面雷同一事，民進黨議員江肇國、賴佳微表示，警察局使用物化女性的圖片作為政令宣導，不但模糊焦點，沒達到宣傳效果，還造成市民觀感不佳。警方強調，傳達警方抓捕逃離者以防堵疫情缺口的努力，貼文圖片設計也致敬該節目場景，並非影射任何成人影片封面。

台中市政府警察局澄清，全球疫情來勢洶洶，只要有任何居家隔離或檢疫者外出，警察局必須立即出動眾多警力將人尋回，落實防疫工作；同仁以日本著名綜藝節目《全員逃出中》情境發想，警察如同節目中獵人須將逃逸人員抓回，傳達警方抓捕逃離者以防堵疫情缺口的努力。

江肇國表示，可以理解警察局想利用幽默或貼近民眾的圖文來宣傳政策，但這種圖文確實會導致他人有不當聯想，況且民眾的回覆幾乎都與成人影片相關留言，后里消防分隊還轉發，並發表疑似情色的貼文，可見這樣的文宣的確會引人遐想，完全模糊原本防疫宣導的用意。

賴佳微說，警務同仁想用迷因讓公部門粉專活潑化，但有沒有考慮過女性民眾的感受？就有女性民眾在底下留言表示這麼多男性員警追著一位女孩子跑有失警察形象；結果警察局竟然只在乎民眾來貼色情影視封面的回應？連轉發文章的消防后里分隊，大頭貼也是色情平台的Logo來做改編，這樣會不會太噁心了一點，真的把無聊當有趣！

(中時 )