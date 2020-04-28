在MinilED題材帶動之下，隆達（3698）上週股價大漲近3成，被列為警示股。公司公告3月自結獲利，3月自結合併營收6.23億元，稅前淨損900萬元，本期淨損900萬元，每股虧損0.01元。

隆達28日早盤下跌2.76％，均價約17.6元。

(工商 )