「區塊鏈即服務」新創公司BiiLabs於28日宣布與凱鈿行動科技（Kdan Mobile）合作，將分散式帳本技術（Distributed Ledger Technology，DLT）應用於電子簽名服務，實現簡便、可追蹤的線上簽名流程，並確保資料驗證安全無虞。

傳統紙本件簽署的過程往往面臨流程曠日費時問題，對於在外或遠端的工作者無法即時有效率地處理；另外，紙本更可能有簽署過程中遺失的風險，且不易追蹤簽署進度。凱鈿點點簽（DottedSign）電子簽署服務提供創建一人至多人簽署任務，透過雲端技術讓使用者可以在網頁端及行動裝置上輕鬆追蹤所有文件進度，且嚴格確保電⼦簽名的法律效⼒及安全性。

BiiLabs Alfred API導入至凱鈿點點簽作為該服務的後端架構，強化現有技術基礎，利用DLT永久紀錄及不可變（immutable）特性，發展專屬服務的區塊鏈資料儲存及資料驗證技術，確保留存完整稽核軌跡，更加深線上文件簽署的真實性與安全性。

BiiLabs共同創辦人暨執行長朱宜振表示，在全面數位化以及遠端工作模式成熟的時代，傳統文件系統流程優化將可帶來更加便利且高效的工作環境。BiiLabs樂見與凱鈿行動科技的合作能夠應用在企業數位化上，實現最高的資料安全性。

凱鈿行動科技創辦人兼執行長蘇柏州表示，我們很興奮能夠與BiiLabs合作，電子文件簽名與區塊鏈都是非常巨大的市場與趨勢，除了可以提供現有點點簽客戶更完整的資訊安全加值服務外，也可以進一步提供區塊鏈生態圈業者全新的文件簽約解決方案。

(工商 )