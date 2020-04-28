錢櫃林森店大火，5死1命危，對於台北發生25年來最大的工安事故，綠委王定宇在政論節目指出，錢櫃的發生是個悲劇，要如何處理，台北市政府、錢櫃和中廣趙少康每個單位都要說清楚。網友看到資深媒體人趙少康竟赫然上榜，大驚這鍋甩太大了吧！

王定宇在政論節目《新台灣加油》上表示，他觀察到錢櫃惡火有幾個問題，第一個問題是台北市的副發言人有提出，在今年1月的時候林森錢櫃提出修繕的申請，通過後並拿到建管處的同意施工書，但要補一個消防防護計畫。可是錢櫃並未送出，等於偷跑。但是對台北市政府的公務單位來說，已經知道錢櫃要修繕了，有沒有要錢櫃趕快把消防防護計劃補上來，這就牽涉到公部門有沒有盡責，牽涉到業者有沒有隱匿，導致人命的損失。

王定宇接著提到第二個問題，民法的租貸條例第430條和第437條和429條都有提到個概念：出租人就是房東，承租人就是房客，房子要修繕的時候，理論上誰要出錢，沒有特別規定的話，是房東要出錢。假設他要修兩台電梯，但要修電梯要花很多錢，要問房東願不願意出錢，因為使用執照是在房東手上，若房東不出，就要請房東蓋個同意書才行。所以今天錢櫃要作這麼大的修繕，房東是知情還是不知情，而錢櫃的房東是中廣。

王定宇接著道出中廣租給錢櫃的始末。中廣原被視為是國民黨資產，王定宇說，國民黨先前以88億的價格賣舊中廣總部土地(現為帝寶)給黨營事業中投公司，之後中投再以90億的價格賣給帝寶建設公司，賺進30億，帝寶於是在其上蓋了帝寶建設。

國民黨賣地賺錢後，王定宇說，再花了33億1000多萬去買了林森北路這間錢櫃所在的大樓，且其名字是登巴在中廣名下；中廣後來移到趙少康的名下，錢櫃這棟大樓的業主是中廣法人代表叫做趙少康，然後這個房子跟錢櫃簽約，從2018年簽到2028年共10年，所以他認為趙少康應該要有個態度。

王定宇強調，錢櫃的發生是一個悲劇，要怎麼妥善處理，台北市政府、錢櫃和中廣趙少康每個單位都要說清楚。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

不過，錢櫃大樓竟牽涉到趙少康？不少網友覺得「太超過」、鍋甩的有點大！「扯到房東就有點扯遠了」、「電梯施工通常是整棟大樓的工程，但錢櫃是租五樓以上非整棟這應該要大廈管委會主委同意的大工程」、「趙沒想過當年買中廣，坑還真大」、「符合台灣價值✕究責業主 ○究責房東」！

據《中國時報》之前報導，錢櫃林森店現址是東帝士集團旗下東星建設所興建的東星國際大樓，中投買下這間大樓後，名字登記在中廣下，中廣本要做為媒體總部，事後因認不適合遂另覓松江路新址辦公，東星大樓則租給好樂迪開設V-MIX五星級KTV，不過因經營不善，加上好樂迪、錢櫃談合併，2006年起改掛錢櫃招牌，2008年錢櫃易主年代董事長練台生，營業迄今。

(中時電子報)