台中市龍井區工業路的紡織工廠，上午近9時許傳出火警，濃煙從工廠二樓冒出，嚇壞附近民眾，現場更一度傳出有人員受困，但警消到場後緊急控制火勢，確認無人傷亡及受困。
消防局指出，上午8時41分接獲通報，指工業路紡織工廠冒出濃煙，立即派遣龍井、梧棲、沙鹿等消防隊人車到場搶救，現場為3層樓RC建物、起火點位於2樓，經消防隊員布水線並搜查，確定無人受困，9點09分控制住火勢，起火原因還待調查。
(中時 )
台中市龍井區工業路的紡織工廠，上午近9時許傳出火警，濃煙從工廠二樓冒出，嚇壞附近民眾，現場更一度傳出有人員受困，但警消到場後緊急控制火勢，確認無人傷亡及受困。
消防局指出，上午8時41分接獲通報，指工業路紡織工廠冒出濃煙，立即派遣龍井、梧棲、沙鹿等消防隊人車到場搶救，現場為3層樓RC建物、起火點位於2樓，經消防隊員布水線並搜查，確定無人受困，9點09分控制住火勢，起火原因還待調查。
(中時 )
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