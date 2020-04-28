NBA》前女友驚爆曾與羅德曼在球場啪啪啪 09:562020/04/28 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前女友火辣驚爆曾與羅德曼在公牛主場啪啪啪。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「小蟲」的前女友在受訪時驚爆曾與羅德曼在公牛主場做愛做的事情，讓羅德曼再添一樁風流史。 羅德曼前女友伊萊克特表示，「當時某天公牛沒有比賽，全隊放假一天，羅德曼說準備了一個驚喜給我，然後用眼罩遮住了我的雙眼，並且用摩托車將我載到公牛主場館，而且我就站在場館中央，我們兩人就在場上吃起了雪糕，緊接著就場上、重量訓練室以及治療室瘋狂的啪啪啪。 (中時 ) #羅德曼 #公牛 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》科爾自爆曾跟喬丹打架 反獲信任 11:002020/04/24 體育 NBA》喬丹傻眼！羅德曼加盟公牛先狂歡 12:102020/04/24 體育 性虐待照片曝光！男星逼女友當「性奴」 關籠逼舔馬桶「身上鞭打出名字」 08:272020/04/25 娛樂 子閎糾纏前女友 網友氣喊「渣」她卻幫說話 20:242020/04/25 娛樂 NBA》皮朋最輝煌紀錄 喬丹都沒做到 10:382020/04/26 體育 NBA》滑翔人鬥飛人 喬丹不喜歡崔斯勒 08:492020/04/27 體育 NBA》羅德曼狂嗆：公牛沒我無法摘冠 11:242020/04/27 體育 NBA》創造喬丹法則 活塞這招有夠狠 12:082020/04/27 體育 湯普森青澀討簽名模樣！兒時見籃球大帝拜老爸所賜 12:412020/04/27 體育 為前女友爭風吃醋 嘉義KTV爆群毆 23:032020/04/27 社會 體育熱門新聞 NBA》喬丹最恨大嘴米勒：他把我逼瘋了 - 體育 NBA》前女友驚爆曾與羅德曼在球場啪啪啪 - 體育 NBA》張伯倫：聯盟修改規則讓喬丹統治賽場 - 體育 NBA》滑翔人鬥飛人 喬丹不喜歡崔斯勒 - 運動 NBA》張伯倫不爽喬丹 改規則幫他統治 - NBA 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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