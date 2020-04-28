「小蟲」的前女友在受訪時驚爆曾與羅德曼在公牛主場做愛做的事情，讓羅德曼再添一樁風流史。

羅德曼前女友伊萊克特表示，「當時某天公牛沒有比賽，全隊放假一天，羅德曼說準備了一個驚喜給我，然後用眼罩遮住了我的雙眼，並且用摩托車將我載到公牛主場館，而且我就站在場館中央，我們兩人就在場上吃起了雪糕，緊接著就場上、重量訓練室以及治療室瘋狂的啪啪啪。

(中時 )