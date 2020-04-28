黃楷能捕抓「臭青母」一提起這才發現蛇身長190公分，比他本人還要高。（黃楷能提供／台中馮惠宜傳真）

鄰近山區的太平福隆里東方大鎮社區27日傳出蛇隻入侵民宅庭院，嚇壞鄰里住戶，福隆里里長黃楷能獲報後率助理前往捕捉，解除一場危機；他指稱，今年東方大鎮社區已經發生4件蛇隻竄入事件，呼籲鄉親不要在庭院堆積雜物，避免吸引爬蟲類動物出入，確保社區安全。

黃楷能27日上午接獲東方大鎮社區反映，有條大蛇竄進住家庭院，要求協助捉拿，他立即帶助理持捕蛇夾前往，在前後包抄下，順利在空心磚中將這條「臭青母」捕捉到手，一提起這才發現蛇身長190公分，相當駭人。

黃楷能指出，今年東方大鎮社區已經傳出4條蛇隻竄入事件，分別是1隻臭青母、3隻錦蛇，其中3隻被他們合力制伏，1隻由民眾自行捕獲，目前捉蛇業務是由市府農業局委託民間業者負責，不過業者據報趕來要花費1、2個小時，根本緩不濟急，因此都由他夥同助理前往處理，必要時聯絡當地消防局派員協助。

他同時呼籲，進入夏季後，天乾物燥，加上東方大鎮社區鄰近山區，蛇類出沒頻繁，希望鄉親們不要在庭院堆放雜物，或是設法將草坪矮化，避免成為蛇類的躲避場所，造成社區住戶緊張。

對於里長親自補蛇的舉動，不少里民推崇「為民除害」、「太猛了」、「超勇」、「神勇」，黃楷能強調，維護鄉親住家安全，是里長應該做的事情，至於先後捕獲的4條蛇都已經放生。

(中時 )