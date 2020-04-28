第14屆myfone行動創作獎徵件開跑 10:202020/04/28 中時 黃琮淵 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第14屆myfone行動創作獎今年特別以「蕪去‧無懼Fearless」做為主題，即日起至8／10展開長達106天的徵件，期許大家在漫長的居家防疫期間，重新檢視過去，清理思緒，為人生去蕪存菁，以創作驅離孤獨，以科技向世界發聲，「疫」較長短，無懼未來。 最繁雜的年代，激發最不凡的創意！邁入2020年，一個新的十年開始，卻以世人最意想不到的方式揭開序幕。全球疫情發展的不確定性，以及5G開啟的全新科技浪潮，都將劇烈衝擊人們習以慣常的生活。 (中時 ) #科技 #創作獎 #序幕 #方式 #世人 也許您會感興趣 推薦閱讀 新創產業難振作 邱臣遠：資訊不對稱、方式複雜是主因 12:382020/04/24 政治 疫情之後 朱立倫：線上金融消費大爆發 11:052020/04/27 生活 江啟臣稱 社交距離衝擊實體經濟 04:102020/04/28 地方新聞 myfone行動創作獎 徵件開跑 04:102020/04/28 時尚消費 南橫通車車流增 51連假台20線加強測速 09:542020/04/28 生活 財經熱門新聞 現在不會買股票！華爾街之狼：美股恐再次崩潰 - 財經 川普對陸出狠招 防半導體技術流向軍方 - 財經 - 工商 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 嚇！油價又殺 美媒驚曝新兇手 - 財經 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。