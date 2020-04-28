台北農產公司董事長祕書董德堉與台北市副市長蔡炳坤的祕書凌婉真遭爆料過從甚密，被《鏡週刊》報導在陽明山吃桶仔雞上演餵食秀，互動如戀愛中的男女。

對此，董德堉透過友人回應，自己和凌婉真都是單身，兩人的互動也是屬朋友間的範圍，拍攝時間也都是屬於下班後的私人時間，對周刊以看圖說故事的方式和文字敘述故意扭曲，感到相當無奈。

董德堉透露，自認不是公眾人物，有關婚姻和交友狀況應都是個人私事，如今卻遭公開，希望外界能尊重自己和家人的隱私，也不要打擾到不相關的親友。

(中時 )