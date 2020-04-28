電梯大廠永大機電去年EPS回升至2.3元，董事長許作名與寶佳集團結盟現任公司派，與大股東日本日立製作所，兩路人馬今(28)日下午董事會將再度交手對戰。日立與公司派各掌控4席董事及獨董，雙方勢均力敵，今日下午除討論公司提案每股配發現金股利2.1元外，也會就寶佳集團旗下和築投資，向股東會提出每股配現金股利2.2元案，進行形式審查。

永大去年第三季認列出售上海廠部分土地獲利2億多元，EPS回升至2.30元，以許作名為首的公司派，原規劃每股配發現金股利2.4元，3月董事會遭大股東日立製作所，以新冠肺炎疫情對全球及大陸經濟影響，還有待觀察為由而擋關。永大公司經營團隊將每股配發現金股利下修至2.1元，今(28)日下午將提到董事會討論。而寶佳集團旗下和築投資已向永大股東會提案，每股配發現金股利2.2元，永大今日董事會也會進行形式審查。

據指出，永大內部評估，永大帳面上未分配盈餘達41億元，今年在大陸上海廠內興建電梯測試塔，整體資本支出約4億元，還計畫將上海大陸盈餘匯回台灣，經過現金流壓力測試，認為沒有問題。不過日立認為，永大經營團隊對疫情衝擊評估過於樂觀，需要再觀察，截至目前並未提出股利分配版本。

許作名表示，永大股利發放政策向來秉持賺多，股利發六成；賺少，股利幾乎百分之百發放政策，如果今(28)日、5月7日兩次董事會都無法就股利發放達成共識，6月18日股東會股利配發議案，只能列小股東向股東會所提出股利配發案，進行討論，外資無法在股東會就股利案提臨時動議。

市場預估，這場股利分派角力戰，日立目前持有永大股權約四成，日立若不同意永大今年每股配發現金股利2.1元或2.2元，萬一在永大6月18日股東會，對寶佳集團所提每股配2.2元現金股利也投下反對票，除非公司派與寶佳集團掌控持股超過五成，否則今年永大盈餘分配案可能會出現無法過半而遭封殺的局面。

許作名為喚起小股東及員工支持，27日已先喊話，永大今年兩岸合併營收及獲利可望比去年成長，大陸電梯事業第三季會大爆發，全年接單挑戰25,000台，今年大陸事業目標是轉虧為盈，全年營運目標不下修，員工調薪也從原本7月提前至4月，平均調薪幅度5％，如果今年達成營運目標，員工年終獎金會加大力度。

(工商 )