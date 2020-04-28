一名女網友日前早上準備上班，穿內衣時意外發現側標暗藏可怕玄機，嚇得狂飆髒話，其他網友看到照片也驚呼「這奶有毒…不不不！這蛋有毒！」。

原PO發現內衣上有蟲卵，而且有幾顆已經孵化了。（圖／翻攝自 爆怨公社 ）

原PO在「爆怨公社」發文抱怨「這是什麼東西啦，早上起床準備上班要穿個內衣而已，一輩子都有陰影了」。照片中可見，內衣側標上有9顆白色珍珠，乍看下以為是縫上去的裝飾，不過仔細看居然是蟲卵，而且有幾顆已經孵化了，讓原PO崩潰喊「重點是我還有2隻沒看到啊」。

網友們看到照片驚呼「這奶有毒…不不不！這蛋有毒！」、「還好你有發現，我都早起迷迷糊糊的穿內衣的」、「牠想要跟妳一起出門，所以躲在那邊」。

有網友詢問是不是荔枝椿象的蟲卵，原PO回應「是黃斑椿象，不是從我房間蹦出來的！我衣服都是晾在外面，所以是在陽台下蛋的」。

黃斑椿象，又名黃斑黑蝽、麻皮蝽，身體呈灰黑色，散布著黃色斑紋，體內含有臭腺，會發出惡臭，春夏季為繁殖期，常可在樹葉上看到椿象一顆顆排列整齊淡黃綠色的蟲卵，生活環境為平地或低海拔地區。

(中時電子報)