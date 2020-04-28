現在新冠肺炎疫情嚴峻，許多民眾都會避諱就醫，但就算是不起眼的腹痛，該看醫生還是要積極就醫！近日有一名9歲小女孩下腹悶痛多日，家人一直以為是便祕，後來痛到不行緊急開刀，才發現女童卵巢已經扭轉發黑到壞死，只能切除卵巢保命。且醫師在手術過程中，竟從她的卵巢中，取出牙齒、頭髮和骨頭等「畸胎瘤」組織。讓負責收治的萬芳醫院婦產科產科主任王樂明感嘆：「這台刀是我開過最小年紀的女生。」

王樂明醫師近日在臉書上分享，最近某天平日，被小兒科要求緊急會診，原來是一名9歲妹妹，因為連日下腹悶痛求醫。醫師們從超音波及電腦斷層判讀，女童腹部疼痛，可能是「畸胎瘤合併卵巢扭轉」。原本決定隔日要進行手術，未料手術前一晚，女童的疼痛加劇，王樂明也在半夜，被緊急召回開刀。

結果透過腹腔鏡手術醫看，王樂明發現這位妹妹的右側卵巢扭轉，讓他心疼直說：「整個卵巢黑掉也壞死，只好切除了」。王樂明在臉書發文表示，這台刀是他開過年紀最小的女生，後來詢問家屬，才知道女童腹部悶痛，其實已經很多天了，但以為是便秘，所以一直拖到疼痛難耐，才緊急就醫。

最後女童已經扭曲、發黑壞死的卵巢被取出後，醫師發現卵巢中竟有牙齒、頭髮和骨頭，明顯是畸胎瘤。王樂明並解釋，成熟畸胎瘤是一種常見的卵巢腫瘤，來源於多能性生殖細胞。但未成熟畸胎瘤多為惡性畸胎瘤可能，因為生長的細胞不成熟，不形成成熟的組織。不可不慎。

而王樂明也在發文中提醒民眾，最近很流行「超前部署」的說法，其實就是預防醫學的概念。他提醒民眾雖然要注意防疫，不要亂逛醫院，但有病切勿忌諱就醫，任何小病不處理，都可能變成大問題。

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(中時電子報)