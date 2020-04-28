《國際社會》新冠肺炎全球確診破300萬 逾21萬人病故 10:002020/04/28 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球已有超過300萬人感染新冠狀病毒，超過21萬800人因此病故。 新冠肺炎去年底在中國武漢爆發，之後在短短幾個月內迅速蔓延全世界。 約翰·霍普金斯大學的數據指出，美國的新冠肺炎確診病例已經超過98萬7,000人，確診死亡人數超過5萬6,000人。 歐洲方面，西班牙確診病例超過22萬9,400人，義大利確診超過19萬9,400人。法國、德國與英國的確診病例都超過15萬8,000人。 (時報資訊) #全球 #確診 #新冠肺炎 #約翰 #霍普金斯大學 也許您會感興趣 推薦閱讀 磐石艦確診再＋1 連11天無本土 04:102020/04/24 生活新聞 東京連增確診 大阪將限制進店人數 04:102020/04/24 國際大事 確診兵清水喝咖啡 業者急通報消毒 04:102020/04/24 地方新聞 新冠肺炎檢測儀 東醫開箱上線 04:102020/04/24 地方新聞 確診海軍高雄再增1人 第6波足跡曝光 曾去蓮池潭 07:362020/04/24 生活 敦睦艦隊1確診成大打籃球 13人全找到1空軍軍人 09:492020/04/24 社會 川普吹捧羥氯奎寧 美研究打臉 04:102020/04/26 國際大事 陸國務院聯防控：武漢新冠「清零」不等於全部出院 17:082020/04/27 兩岸 新冠全球破300萬確診 美國佔近三分之一 04:422020/04/28 國際 連兩天0確診 網驚：海軍女友天生神力？ 08:272020/04/28 政治 財經熱門新聞 現在不會買股票！華爾街之狼：美股恐再次崩潰 - 財經 川普對陸出狠招 防半導體技術流向軍方 - 財經 - 工商 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 嚇！油價又殺 美媒驚曝新兇手 - 財經 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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