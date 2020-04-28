根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球已有超過300萬人感染新冠狀病毒，超過21萬800人因此病故。

新冠肺炎去年底在中國武漢爆發，之後在短短幾個月內迅速蔓延全世界。

約翰·霍普金斯大學的數據指出，美國的新冠肺炎確診病例已經超過98萬7,000人，確診死亡人數超過5萬6,000人。

歐洲方面，西班牙確診病例超過22萬9,400人，義大利確診超過19萬9,400人。法國、德國與英國的確診病例都超過15萬8,000人。

(時報資訊)