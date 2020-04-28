螺絲廠世豐(2065)2020年第一季營收4.8億元創歷年同期新高，較去年同期成長約25%，稅後純益約0.37億元，每股純益1.14元，創下掛牌以來單季次高，也是歷史同期新高。

世豐公布第一季財報，第一季營收約4.8億元，季增12%、年增25%；毛利率16.4%，年減2.8個百分點；稅後純益0.37億元，季增 129%、年增37.7%，每股純益1.14元。

世豐受惠美洲、紐澳等區主要客戶擔憂肺炎疫情影響供貨積極備貨，第一季營收、獲利雙創同期新高，在客戶庫存保持健康水位，備貨需求良好，訂單可見到6月。

世豐第一季主要受惠美洲、紐澳等地區主要客戶備貨力道強勁；公司近年既有客戶訂單穩健增長，且積極拓展歐洲、亞洲等地區接單，整體出貨動能隨著在手訂單規模擴大同步升溫，並在提升自動化量產效益下，首季營收及獲利創歷年同期新高。

展望2020年第二季，世豐維持審慎樂觀看法。將持續留意全球新冠肺炎疫情發展，除了與外銷主要客戶密切聯繫並掌握出貨訂單狀況，且主要客戶整體庫存保持健康水位，擔憂疫情影響供貨而持續有備貨需求，訂單能見度至第二季底。

(時報資訊)