盛群(6202)第一季受到新冠肺炎疫情衝擊，首季獲利創29季新低，展望第二季，健康量測產品在疫情衝擊下，動能強勁，但目前因為疫情關係，整體訂單能見度看到6月，第三季依舊不明朗，今股價開低走低，一度重挫約5%，摔下70元大關、5日線。

盛群今年初受到新冠肺炎衝擊，代理商客戶都處於停工狀態，導致第一季營運較為緩和，但本季開始大陸已全面復工，再加上疫情帶來額溫槍、血氧機訂單大增，整體營運復甦，就產品線來說，盛群積極布局健康量測，安防、物聯網、BLDC(無刷直流風扇)、TWS(無線藍芽耳機)等產品，也不斷開發出差異化的產品，預期今年會有不錯成長。

盛群第一季合併營收10.31億元，年減少0.6%，季減少15.5%，第一季合併稅後淨利為1.45億元，年減少28.3%、季減少37.9%，單季每股稅後盈餘0.64元，單季獲利創29季新低。

盛群第1季微控制器總出貨量1.53億顆、年增4%，單季毛利率46.2%，主要是因為受到人民幣貶值與產品組合，毛利率較去年同期下滑2.3個百分點。

盛群受惠於疫情關係，額溫槍需求大增帶動第二季管運成長動能佳，但盛群也持續在新產品的研發上，其中應用於包含健康量測、安防、物聯網、BLDC、TWS等等，雖然小家電受到大陸廠商競爭，但法人依舊預期，盛群今年全年盛群營運可以小幅成長。

市場關注盛群此波因為疫情的相關商機，盛群第一季健康量測出貨相較去年同期成長60%、占比整體13%，第一季健康量測總計出貨1300萬顆，其中額溫槍達500萬顆、血糖儀400萬顆，以及血壓計200萬顆手，因為疫情關係，客戶持續下單額溫槍，手中還沒出貨的訂單也已經超過150萬，預計整年度額溫槍出貨上看2000萬顆，惟額溫槍市場經爭激烈，故毛利率也不會太高；另外，在新品上，盛群第二季還會開始出貨快速體溫計，目前已經預估第二季到第三季就有機會出貨430萬顆。

展望第二季，盛群認為，營收會相較第一季增加，且預計人民幣匯損不會再掉，預估第二季營收有機會挑戰去年同期，即季增加約17%，只是因為疫情關係，目前訂單能見度僅到6月，第三季依舊不明朗。

(時報資訊)