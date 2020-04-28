三洋電(1614)近年來因土地資產成為市場關注對象，而位於台北市松江路的三洋商業大樓佔地約400坪，由於大樓已經超過36年，符合申請台北市老舊大樓都更，傳出公司準備進行申請，預估開發市值上看80億元。

先前六福已經申請通過並於今年開始進行都更，預計將建21樓的商業大樓，六福新的商業大樓在開發完後新的大樓價值超過80億元。三洋電機大樓基地面積354坪，地上11層，地下一層，面積與六福客棧類似，但兩個地理位置也很接近，預計都更申請過後，市值上看80億元，將對三洋電有很大的貢獻。

三洋電在全台擁有眾多土地，近年來陸續將閒置不動產出租，並加速土地資產活化，1年租金收益已逾2億元；三洋電緊鄰捷運新莊線及機場捷運的泰山廠，因已辦理都市計畫變更，市場預估開發市值將超過百億元。

三洋電位於新北市新莊的泰山工廠，採取自辦都更的方式規劃，已申請地目變更，未來變更成為住商綜合區後，將開發為購物中心、辦公大樓及住宅，全案已送至新北市城鄉局轉至經發局。泰山廠土地面積高達2.3萬坪，總樓地板面積11萬3538坪，該案仍待相關單位會商審議，因此開發進度無法預期。

此外，三洋電位於高雄岡山本洲工業區近5000坪土地，除了半數做為倉庫、辦公室使用外，另一半已順利出租給大型物流業者，預計年底動工興建倉庫，估計未來1年可收取租金3000萬元。

雖然近期受到疫情的影響，但由於三洋電主要家電業務為台灣國內市場，營運不受影響，再加上已經送件的泰山廠及老舊都更的台北市總部，光資產價值上看300～400億元。

(時報資訊)