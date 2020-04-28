廣達（2382）旗下廣明光電（6188）轉投資柏勝生技成功開發COVID-19檢測設備，僅需受測者一滴血，12分鐘內即完成檢測，靈敏度高達90%。因攜帶與操作方便，適合於機場、港口等第一線防疫場所使用，未來期勉能協助一些檢測量能比較不足的國家或地區，做為快速篩檢工具。預計5月取得歐盟認證，台灣則有望6月上市。

由台灣及丹麥跨國研究團隊所組成的柏勝生技，結合廣達旗下廣明的藍光光碟機相關的硬體製備技術，開發出可攜式醫療檢測平台BluBox，搭配微流道生物檢測碟片ViroTrack，具有高靈敏度（sensitivity）與專一性（specificity）的檢測結果。

柏勝的COVID-19血清測試可用於兩大場域。一、用於社區回溯與檢測疑似無症狀患者。目前針對COVID-19以PCR為主要檢測方式。PCR需專業人員操作且4小時方能取得結果，有時需重複檢驗，因此造成醫檢實驗室沉重負擔。柏勝生技快速且準確的檢測技術可協助執行大量社區回溯、診斷出無症狀患者與篩檢旅遊史人員，大幅減低醫檢人員的壓力。

二、確認病患是否已無傳染力，符合出院標準（patients discharge）。現階段確認病患能否出院，需經PCR 3次採檢陰性。柏勝生技COVID-19血清測試可提供定量之檢測結果，瞭解病患IgG與IgM抗體之變化，作為是否適合出院參考依據。

(時報資訊)