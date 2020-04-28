BMW M品牌，不論是在動感魅力或是性能跑格的表現上，向來就是業界的指標；而德系旗艦級豪華大型房車，論其全方位的演出，BMW 7系列更是無人出其右。當BMw 7系列遇上M品牌，擦出的精彩火花自是可期，尤其全新推出的BMW 730i與730d Edition M儼然成為豪華旗艦級距中的全新首選，而全台限量30部的數字，機會更是稍縱即逝…

德系旗艦房車新首選

高調德式好設計 賦予汽車一種強烈存在感的造型美學

5,120mm車長、1,902mm寬的「這等」車身，自有一定程度的「存在感」，但要論及美感與品味，則要求諸於車廠的「本事」。BMW在家族標誌性雙腎型水箱護罩中開創出史無前例的設計，俐落擊穿現行制式的千篇一律，BMW 7系列不受常規所限，以獨特姿態，顛覆汽車慣常的設計，展現了自信的獨特面貌，不僅是全車的視覺焦點，更成功形塑了Bayerische Motoren Werke（BMW）在頂級豪華車系的嶄新品牌識別；高科技類六角形智慧LED頭燈，則以細緻內斂的眼神與大型雙腎型水箱護罩形成強烈的對比式美學。而加入BMW M家族車系的性能因子，全新BMW 730i Edition M由外而內更散發出眾設計質感與極緻美學工藝。

M Sport空力套件是由德國原廠專為全新BMW 7系列Edition M所量身訂製的專屬部品，不僅密合度與原車百分百相符，針對其耐用度及風阻係數皆需通過原廠風洞試驗室嚴格的測試認可，縝密的設計讓車輛體現最佳流體力學！

BMW 730i Edition M外觀部分全面升級M Sport專屬空力套件、19吋M款專屬雙輻式輪圈（前245/45R19、後275/40R19配胎）、M字樣車側銘牌等運動化配件。

開啟車門後映入眼簾的M字樣發光車門門檻、M款駕駛座踏板組同樣醒目

開啟車門後映入眼簾的M字樣發光車門門檻、M款駕駛座踏板組同樣醒目

車艙講究的用料與智慧數位化界面 營造出科技感的豪華氛圍

Sensatec皮質儀錶檯包覆、Fine-line黑色高光澤木紋飾板、環艙氣氛燈組、豪華型四區恆溫空調、HiFi高傳真音響系統、電動玻璃天窗、智慧Comfort Access免鑰匙系統、迎賓光毯、電動行李廂啟閉系統至車門自動緊閉系統等的車艙用料、細節與氛圍營造，皆足以成為當代高級車的豪華典範。

德系旗艦房車新首選

▼BMW 7系列Edition M的車艙則以BMW Individual Alcantara麂皮車內頂篷、Fine-line黑色高光澤木紋飾板、以及Pure Excellence內裝木飾板點綴（涵蓋後座置杯架、車頂把手、後座安全帶出口）等升級配件襯托下，賦予其與眾不同的動感豪華氣息。

BMW 7系列Edition M的車艙則以BMW Individual Alcantara麂皮車內頂篷、Fine-line黑色高光澤木紋飾板、以及Pure Excellence內裝木飾板點綴（涵蓋後座置杯架、車頂把手、後座安全帶出口）等升級配件襯托下，賦予其與眾不同的動感豪華氣息。

Nappa舒適型真皮雙前座椅，除了有菱格紋縫線的高質感細節設計外，還包含了記憶、通風加熱以及電動腰靠等功能，絕對舒適、豪華無誤。

Nappa舒適型真皮雙前座椅，除了有菱格紋縫線的高質感細節設計外，還包含了記憶、通風加熱以及電動腰靠等功能，絕對舒適、豪華無誤。

智慧、安全且便利的高質感行車生活

全彩、清晰且豐富性資訊呈現的車況抬頭顯示器，結合BMW全數位虛擬座艙、360度的環景輔助攝影以及Apple CarPlay整合系統、手機無線充電裝置等完備且高科技的駕駛輔助配備，除將用車智慧數位化，更大大提升了生活的便利性。

由12.3吋虛擬數位儀錶、10.25吋中控觸控螢幕、BMW智能衛星導航系統及iDrive7.0使用者介面等構成的BMW全數位虛擬座艙，除了高整合度的實用性外，將數位科技的便利性以最直覺的操作模式快速讓車主上手，更是令人讚賞。

全彩的車況抬頭顯示器會將所有行車相關資料直接投影至視線前方，投影內容包括了目前車速、碰撞警示、速限資訊或控制訊息，大幅提高行車安全與舒適度。

而360度環景輔助攝影結合自動停車輔助系統、自動倒車輔助系統及停車後方防撞輔助等，不僅停車輕鬆便利，同時也顧及到周邊人、物的安全。

BMW創新科技最大亮點的Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，這套系統除了可偵測緊急狀況、發出預警提示之外，還能夠及時主動介入對於車輛的掌控。而Personal CoPilot包含了：車道偏離警示、盲點偵測警示、前後方車流警示系統、主動車道維持輔助、主動車距定速控制系統、主動防撞輔助系統與行人偵測、車側防撞輔助、閃避轉向輔助、路口車流防撞輔助等完善齊全的智慧駕駛輔助科技。

透過方向盤左邊直覺化的圖示按鍵，輕鬆設定智慧駕駛輔助系統，尤其在高速公路上，主動車道維持輔助、主動車距定速控制系統等的輔助，不但相當聰明、順暢，且12.3吋虛擬數位儀錶的圖像呈現相當具有質感，絕對是長途駕駛的最佳幫手。

透過方向盤左邊直覺化的圖示按鍵，輕鬆設定智慧駕駛輔助系統，尤其在高速公路上，主動車道維持輔助、主動車距定速控制系統等的輔助，不但相當聰明、順暢，且12.3吋虛擬數位儀錶的圖像呈現相當具有質感，絕對是長途駕駛的最佳幫手。

擁有宜駕且宜乘的全方位動態演出

BMW 730i Edition M搭載的是2.0升、TwinPower Turbo直列四缸汽油引擎，擁有265hp/5,000rpm的最大馬力與40.82kgm/1550rpm的最大扭力，0-100km/h加速6.2秒以及250km/h的極速。

德系旗艦房車新首選

這具2.0升引擎除了為730i提供了寧靜、柔順細緻的運轉精緻度外，值得一提的是，拜新世代TwinPower Turbo雙渦流渦輪增壓器，除了在1550rpm（日常市區常使用的低轉速域）即有40.82kgm強勁的最大扭力輸出外，由低至高轉速域裡一股帶有質感、活力充沛的加速勁道，令人印象深刻，2.0升排氣量不僅有著經濟性的油耗，更能有著以往大排氣量的加速力道，在動力演繹上，BMW向來就有著獨到調校功力，確實令人讚賞。

此外，更為綿密齒比設計的Steptronic運動化8速手自排變速系統，也讓730i的引擎動能有了淋漓盡致的演出；而在提供絕佳的換檔反應速度與順暢的行路性之餘，跑車多功能真皮方向盤後方的換檔撥桿，更有如錦上添花，賦予了730i這部大型豪華房車精彩的駕駛新體驗。

德系旗艦房車新首選

穠纖合宜的動力心臟，用料講究的前雙A臂、後多連桿鋁合金懸吊設計，再結合前後軸自動水平氣壓式電子懸吊系統，使得730i擁有宜駕且宜乘的全方位表現。拜輕量化的Carbon Core碳纖維車體結構、Servotronic車速感應轉向輔助的方向盤路感、BMW獨到的精密底盤懸吊調校、後輪驅動加上理想的車身平衡配重等所賜，上演著不因車身尺碼而有所妥協，一種高度平衡的彎中姿態，只此BMW一家、別無分號的駕乘樂趣，絕對是同級距中的佼佼者。

德系旗艦房車新首選

2.0升、TwinPower Turbo直列四缸汽油引擎，由低至高轉速域裡一股帶有質感、活力充沛的加速勁道，令人印象深刻；在動力演繹上，BMW向來就有著獨到調校功力，確實令人讚賞。

可針對引擎、換檔、轉向以及避震器進行不同調整的動態行車模式切換含Adaptive智慧模式，車主更可以依自己喜好的駕馭風格或乘客的舒適需求，隨時靈活做調整。

BMW 730i Edition M不因車身尺碼而有所妥協，一種高度平衡的彎中姿態，只此BMW一家、別無分號的駕乘樂趣，絕對是同級距中的佼佼者。

一部帶有鮮明強烈跑格靈魂的頂級旗艦房車

BMW 730i Edition M可說是一部集設計、科技、機械布局、用料以及製作工藝之大成的旗艦級房車，只要坐過或開過730i Edition M，必定會被它與生俱來的魅力所吸引。BMW 730i Edition M不只是駕馭樂趣層面高，其獨步車壇的外觀設計、內外專屬客製化的M品牌加持等，都讓BMW 730i Edition M得以在各面向全方位領先，當然，也將成為層峰級買家在德系旗艦級房車中的新首選。

德系旗艦房車新首選

+一年VIP量身訂製的豪華體驗

值得一提的是，BMW總代理針對入主BMW Luxury Class頂級旗艦車款之車主，推出的Prestige Club層峰薈，提供每位會員24小時全年無休的專屬服務，舉凡國際級音樂會、米其林餐會、五星級飯店預定等客製化的尊榮款待。

(中時電子報)