五一連假即將來，民眾宅在家悶太久，出遊情況憂心成防疫口，台中市長盧秀燕28日強調，適當出遊固然有益身心，但防疫更重要，她已授權相關首長、區長，民眾若不接受適當疏散指揮，必要的時候得關閉景點。

盧秀燕今日在市政會議中表示，台中市受到敦睦艦隊確疹案例衝擊，度過驚滔駭浪的一周，大家疲奔命的應變跟善後，將疫情適當的控制住，本周又有更大的挑戰，因為這禮拜要開始五一的連假，那連續假日有相當多的民眾可能會出遊，可能因疫情兩個多月，大家想出外走走，很多民眾會利用連續假日來出遊。

盧秀燕呼籲市民朋友，還有外地的遊客，防疫也要做，台中市配合行政院長蘇貞昌的政策，「鼓勵大家多在家休息，小心出門，不要去人擠人」，出遊固然有益身心，但是防疫更重要。

台中市府提出重要景點，甚至包括宮廟，規畫人潮影像現況可供查閱，大家在出門時候，可能要看看這些即時的影像，如果人太多了，盡量避免前往，如果你到現場，重要景點或是場域，或者是相關公共場域，進行人流管制。

盧秀燕指出，人流管理就是適當的出入，如果景點人數管制已經額滿，「很抱歉，就沒有辦法再去了」，但如果大家人擠人，沒有辦法疏散的情形，民眾硬要進去，造成人流管制困難，她今日在首長會議已授權局處、區長等等相關的首長，必要的時候得關閉景點。

她強調，有時候民眾沒有辦法接受適當疏散指揮，造成壅擠不利於疫情，在連假期間如有碰到這種狀況的話，授權主管可以關閉景點，疫情期間造成不方便，要請大家多多的體諒，台中市為守護我們市民朋友的健康，這些管制措施一定要做。

(中時 )