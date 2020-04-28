基隆市消防局強化空中搜救戰力，4年前成立空拍小組，近年馳援宜蘭普悠瑪翻覆、F16戰機自撞五分山以及黑鷹直升機迫降事故屢屢建功，27日消防空拍機隊正式成軍，10部多功能空拍機及32名民航局認證飛手，組成強大的特搜空拍機隊。

消防局27日在海洋廣場舉行「空拍機隊成軍」典禮，基隆市長林右昌授予空拍機隊「隊徽」儀式，並頒狀感謝台北市台灣省城隍廟及基隆天顯宮分別捐贈2艘90匹馬力硬底動力橡皮艇、以及1部救護車，讓搜救結合智慧科技，邁向新里程碑。

9架無人機依序升空排列成V字隊形，隨後展開全國首創協同「空中、海面及陸上」聯合水域救生演練，4架無人機飛往港內上空，先透過廣播安撫溺水者情緒，以熱成像鏡頭監測體溫，協助警消判斷，然後投擲救生圈，後續由橡皮艇將人救起送醫。

基隆市消防局空拍機隊正式成軍，展現搜救量能。（圖／中國時報許家寧）

林右昌表示，基隆市消防局為國內各縣市中，第1個運用空拍機，結合即時視訊傳輸系統，執行消防與救援任務，近年馳援黑鷹直升機失事、F16戰機五分山失事、宜蘭普悠瑪翻覆等搜救任務，充分運用這項技術偵蒐，扮演不可或缺的要角。

消防局長陳龍輝說，空拍機隊共有22名警消、8名義消及2名救難協隊隊員，其中有13名取得國家空拍機操作認證，未來也將陸續安排其他隊員考照。

林右昌昨參加消防局空拍機隊成軍典禮，會後受訪表示說，對於台北市KTV大火造成多人傷亡，令人感到遺憾；他指出，就目前的資訊看來，這件事不是天災，而是人禍，從中有許多值得借鏡、檢討的地方，因此基隆市自27日開始擴大消防安全檢查。

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(中時電子報)