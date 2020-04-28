檢警偵辦高雄橋頭糖廠桶屍案出現出現重大突破。警方證實，昨天深夜帶回1男1女嫌疑人，目前正由檢察官偵訊當中，兇手呼之欲出。根據熟悉內情人士指出，警方帶回的男子，疑似是林姓被害婦人過去共同投資卡拉OK店的好友，據了解事後曾有金錢糾紛，是否因此憤而殺人仍待檢察官偵訊後才能得知。

專案小組實際上早已經掌握死者61歲林姓婦人的生前交友狀況，並鎖定該位男子為可疑對象，檢警表示，有鎖定婦人的生前交友情形，可能婦人生前與人曾經有過糾紛都有掌握。

檢警說，死者曾經被酸性化學物質浸泡，檢方日前對遺體相驗，發現頸部骨折，疑似遭人勒死後，被人塞進桶子棄屍，疑似就是為了防腐處理。資深警員研判，歹徒至少2人以上，與今天收網對象不謀而合，對於案發地點是否為第一現場，仍待檢方訊問才能釐清。

據了解，嫌犯2人曾經是情侶，2人在曾向死者林女盤租投幣卡拉OK店，因此發生糾紛而引發殺人，不過警方目前正在訊問，不願意證實案情。

(中時電子報)