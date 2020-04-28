大陸的大數據公司極光27日公布《2020年Q1智慧型手機行業季度數據研究報告》，整體來看，今年第一季因為受到疫情影響，整個手機產業進入相對低迷時期；另外，在第一季，有大量的蘋果用戶轉移到華為陣營，讓華為在第一季的銷量占比擴大至36.9％。

據極光公布的大陸手機Q1市場變化顯示，大量蘋果iPhone用戶轉移到華為手機陣營，使華為在Q1的銷量占比擴大至36.9％，vivo小幅上升到24.8％；OPPO下滑到14％；小米銷量占比上升為10.6％，iPhone銷量下滑到8.8％。

華為Q1在大陸市場繼續保持了比較良好的成長態勢，品牌影響力的擴大，幫助華為在大陸手機市占率一枝獨秀；而vivo去年開始實行全產品5G化的戰略布局，今年第一季發布了多款5G手機，覆蓋中高端市場，提前布局讓vivo在今年第一季的智慧型手機市場獲得了出色的銷售占比回報。

此外，在iPhone用戶轉機型的Top10中，華為Mate30 Pro 5G手機是唯一上榜的非蘋果手機；在極光數據中，iPhone換機用戶轉移成華為Mate30 Pro 5G的占比達11.3％。

值得一提的是，在安卓手機的用戶忠誠度裡，華為高達52.4％，基本與iPhone用戶忠誠度持平，vivo用戶忠誠度排第二，36.1％ 的vivo手機用戶換機仍選擇vivo，小米用戶忠誠度排第三，29.3％小米手機用戶換機仍選擇小米。從數據上看，華為和蘋果的品牌認可度較高，用戶黏著性非常之高。

(旺報 )