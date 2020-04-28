黃偉哲今再轟1968APP深夜顯示多處景點人潮略多，系統很有問題。（曹婷婷攝）

台南市長黃偉哲繼昨天炮轟交通部觀光局針對台南警示景點高達27個，今天出示1968APP顯示深夜1點三峽文化路商圈、台南同安夜市、新竹市立動物園等多處景點人潮略多，他酸說「這是動物多還是阿飄多？」「部長您知道同安夜市周一休市嗎？」他說，既然APP有誤差，匡列景點當然也有問題，請交通部正視並檢討。

因應五一連假出遊人潮，交通部觀光局在「1968」APP新增防疫資訊，整合全台234處景點以紅黃綠警示，提供車輛、人潮即時更新，其中，台南市占27處高居「全台之冠」。針對中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，這代表台南市很多人想去，應該感謝指揮中心幫忙提醒，黃偉哲以「我ok，你先高興」回應陳宗彥，他說，寧願不要這種高興。

黃偉哲今早面對媒體追問交通部觀光局「1968」APP新增防疫資訊，他出示ㄧ疊昨晚實測資料，顯示在28日凌晨1點可以看到安南區同安夜市顯示人潮略多、新竹市立動物園人潮壅塞，他說，同安夜市周一公休，但APP顯示人多明顯有誤差；新竹市立動物園還顯示人潮壅塞，他酸說「到底是動物多還是阿飄多？」

他說，既然這套軟體有問題，景點選擇也不客觀，代表這套軟體有精進空間。他舉例，台北市每個捷運站3月還有百萬人次出入，台南觀光景點加起來也沒7、8萬，台北市只有4個景點入列，他說，系統、取樣跟景點選擇不公平，這對台南市很不公平。

(中時 )