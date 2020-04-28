1.聯電(2303)：首季獲利年增逾8成、第2季晶圓出貨看增2%，惟外資近兩日連續賣超計4萬餘張，衝擊今日股價大跌逾6.5%，回測季線。
2.德淵(4720)：外資連四日買超，昨放量突破季線，今早疾拉漲停鎖死，飆上3月上旬起跌點。
3.永豐餘(1907)：防疫題材續夯，昨外資轉買超1,153張，帶動早盤股價一度漲至12.3元、漲幅逾2%。
4.貿聯-KY(3665)：特斯拉復工在即，營運漸步正軌，外資、自營商轉賣為買，股價重返180元。
5.國巨(2327)：合併基美效益看好，三大法人全面偏多，今早繼續向上攻高，逼近400大關。
6.南電(8046)：受惠ABF載板需求強勁，訂單能見度高，多方再探70元成功站穩。
7.雙鴻(3324)：基本面+技術面雙優，高檔整理結束，跳攻180元。
8.國揚(2505)：大南港案熱炒，股價持續偏多，早盤攻高半根漲停板。
9.台揚(2314)：外資轉賣為買+5G題材，高檔整理結束，今早量能增溫急攻漲停。
10.雄獅(2731)：首發可轉債，募資上限7億元，並拚國旅提議振興3措施，早盤上漲逾2%。
11.神盾(6462)：打入華為5G手機供應鏈，今年出貨可望再創新高，推升股價強漲逾7.5%。
12.盛群(6202)：Q1獲利創2012年以來單季新低，外資連2日賣超，股價位高調節，晨盤下挫逾4.5%。
13.光鋐(4956)：MiniLED題材補漲，不畏遭列注意股，3月每股虧0.11元，連2日大漲，早盤跳空漲停，登波段新高。
14.台表科(6278)：Q1獲利年減66.51%，EPS 0.55元，創近七季新低，股價下滑逾2.5%。
15.華南金(2880)：三大法人終結連7賣，昨轉買超606張，早盤漲逾2%，收復5日線。
16.康那香(9919)：防疫需求熱，不甩三大法人昨賣超1175張，早盤拉出第三根漲停，改寫前高。
17.南六(6504)：受惠防疫概念，三大法人連7買，早盤漲逾4%，登1年來新高。
18.鈺齊-KY(9802)：外資昨擴大買超1297張，早盤漲逾3%，站上5日線、周線及月線。
19.恩德(1528)：訂單能見度至8月，持股近8成的總格訂單一樣旺且計畫IPO，早盤拉出第2根漲停。
20.佳和(1449)：外資昨轉買超，早盤開平走高、漲逾4%。
21.泰碩(3338)：5G題材點火，昨獲三大法人聯手轉買超605張，激勵今日噴量觸及漲停99.9元。
(時報資訊)
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