受新冠肺炎疫情打擊，日本3月失業率升至1年新高，求才求職比跌至逾3年新低。

日本厚生勞動省周二公布，3月經季調後失業率為2.5%，較2月上升0.1個百分點。3月求才求職比（jobs-to-applications ratio）為1.39倍，低於2月的1.45倍，已連續3個月下滑，並創下2016年9月來新低。

伊藤忠研究所首席分析師武田淳表示，這只是日本就業情勢惡化的開始，4月情況會更糟，未來幾個月日本失業率可能升至4%。

在新冠狀病毒大流行引爆全球經濟危機之際，日本的失業率較其他國家相對偏低，但仍可能使首相安倍晉三加重激勵力道的壓力升高。安倍政府已在4月初通過規模超過108兆日圓（9900億美元）的緊急紓困振興方案，相當於日本經濟產值的20%。

目前日本的新冠肺炎確診病例超過1萬3,400人，範圍涵蓋全國的緊急狀態將維持至5月6日。日媒報導，日本政府正在考慮是否延長這項措施。

(時報資訊)