神盾(6462)報喜，宣布拿下華為5G手機榮耀(Honor 30 Pro/Pro+)以及nova 7 Pro系列的光學指紋辨識訂單，今股價開出慶祝行情，一度大漲逾7.5%。

神盾主要客戶為韓國三星，去年訂單比高達90%，這也使得神盾自去年起積極打入大陸市場，藉此降低訂單過於集中的風險，華為儘管今年受到新冠肺炎疫情，加上美國禁售令，恐衝擊到智慧機產品出貨，但由於華為為大陸智慧機出貨龍頭，去年也為全球出貨第二名，大陸自己市場的人口紅利即可有力支撐智慧機銷量，故神盾成功打進華為5G供應鏈，在大陸官方全力推動5G之際，對神盾營運絕對是一大利多。

搶進大陸市場，對神盾來說，除可降低單一市場訂單過於集中的風險外，另一方面，即是神盾必須面對大陸匯頂的競爭，外資預期，匯頂的威脅在2021年將開始浮現，屆時神盾的三星訂單比重恐降到70%，故神盾可以藉由大陸品牌智慧機客戶的增加，來減緩衝擊。

根據國際數據資訊(International Data Corporation, IDC)及 Nordea瑞典投資銀行的產業分析報告預估，截至2024年智慧型手機、指紋辨識感測器的滲透率，以及屏下指紋辨識感測器出貨量等，仍將持續成長。

神盾108年全年營收73.58億元，營業毛利31.37億元，全年毛利率42.64%，營業淨利11.02億元，營益率14.98%，稅前盈餘10.52億元，全年淨利8.52億元，淨利歸屬母公司業主8.62億元，年增率28.6%，全年每股獲利12.6元，營收、獲利也同創下歷史新高。

神盾3月合併營收相較2019年同期成長12.62％，累計2020年第一季合併營收達16.58億元、年增19.04%，創下歷史同期新高。

(時報資訊)