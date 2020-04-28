《港股》美股再報喜 恆指開漲0.5％ 10:172020/04/28 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然美國原油期貨崩跌24.56%，但在歐洲國家與美國數州準備重啟經濟的樂觀預期帶動下，隔夜美股三大指數漲逾1%，道瓊指數收復24000點大關，延續上周五的升勢，受此提振，周二香港恆生指數開漲0.5%，為24401.12點。國企股(H股)開漲0.32%，為9907.38點。創科實業漲3.36%，領漲藍籌股。 (時報資訊) #開漲 #美股 #報喜 #恆指 #美國原油 也許您會感興趣 推薦閱讀 《美股掃瞄》瑞德西韋壞消息 美股漲幅回吐近收平 09:082020/04/24 財經 《港股》美股乏力 恆指開跌0.55％ 10:012020/04/24 財經 《美股掃瞄》美股消息面：科威特提前減供 紐約期油大漲19.7％ 10:342020/04/24 財經 《港股》恆指收跌0.61％ 康方生物首日掛牌飆升50％ 16:482020/04/24 財經 陸港觀盤－港股短期震盪 恆指初步支撐23,500點 04:092020/04/25 全球財經 國外指數期貨贏家專欄－美股三大指數反彈逢壓 04:102020/04/27 證券．權證 《港股》恆指開高走高 收復24000點 11:082020/04/27 財經 《港股》長假前縮手 恆指量縮收漲1.88％ 16:482020/04/27 財經 《美股掃瞄》數州準備重啟經濟 美股漲逾1％ 09:102020/04/28 財經 《美股掃瞄》美股消息面：供過於求憂慮揮之不去 美期油暴跌24.56％ 09:432020/04/28 財經 財經熱門新聞 現在不會買股票！華爾街之狼：美股恐再次崩潰 - 財經 川普對陸出狠招 防半導體技術流向軍方 - 財經 - 工商 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 嚇！油價又殺 美媒驚曝新兇手 - 財經 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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