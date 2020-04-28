雖然美國原油期貨崩跌24.56%，但在歐洲國家與美國數州準備重啟經濟的樂觀預期帶動下，隔夜美股三大指數漲逾1%，道瓊指數收復24000點大關，延續上周五的升勢，受此提振，周二香港恆生指數開漲0.5%，為24401.12點。國企股(H股)開漲0.32%，為9907.38點。創科實業漲3.36%，領漲藍籌股。

(時報資訊)