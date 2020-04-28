交通部「高速公路1968」APP增加人潮預警功能，引發警示地點遭列較多的縣市政府不滿。對此觀光局表示，1968 APP顯示的195處、216個熱點，為中華電統計過去3個月人流量前百處、內政部及疫情中心建議熱點，主要為讓遊客能即時避開人潮，對各地均無針對性。

為因應五一連假，中央疫情指揮中心與交通部合作，利用中華電信大數據升級1968 APP，綠色代表人潮較少的正常、黃色代表稍多，紅色代表需警戒的擁擠，每10分鐘更新一次，加上1968 APP原有的車流資訊，遊客可掌握即時車流與人潮狀況。

而在1968 APP中，共顯示195處、216個人潮預警熱點。觀光局指出，上述熱點為中華電信透過大數據統計過去3個月人流量最多前100處，內政部建議夜市、菜市場等84處，以及疫情中心建議11處熱點，方便遊客可掌握即時車流與人潮狀況資訊，以避開人潮。

觀光局表示，為防範疫情及管控人潮，已通令轄下13個風景區管理處及遊樂區業者，做好社交距離、戴口罩、維持環境衛生及人流管控分散人潮。而1968 APP列出的台南27個警示點中，烏山頭水庫、頑皮世界、尖山埤江南渡假村等3處為觀光局管轄。

衛福部疾管署表示，1968 APP的人潮預警功能，是要針對服務民眾了解各景區、商圈、寺廟、市場等熱點人潮、停車場管控進行預警，達到控制及分散人流，在五一連假期間將人潮聚集熱點的狀況減到合理安全的狀態。

(時報資訊)